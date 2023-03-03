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В столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, много пострадавших

Фото: в столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, многие пострадавшие (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В столице Черногории в Подгорице 39-летний мужчина взорвал гранату у входа в суд. В результате взрыва пять человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Vijesti.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Лично 39-летний мужчина, взорвавший гранату, погиб.

"В 11:35 (по местному времени, - ред.) мы получили сообщение о том, что в здании основного суда сработало взрывное устройство и есть пострадавшие. Установили, что 39-летний Младен Булатович, приведший в действие взрывное устройство, погиб. Еще пятеро раненых людей, которые находятся в Клиническом центре", - заявили в полиции.

Фото: в столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, многие пострадавшие (vijesti.me)

В настоящее время на месте работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Напомним, РБК-Украина писало о случае, когда в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, В результате инцидента погибли семь человек.

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Черногория