В столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, много пострадавших

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Лично 39-летний мужчина, взорвавший гранату, погиб.

"В 11:35 (по местному времени, - ред.) мы получили сообщение о том, что в здании основного суда сработало взрывное устройство и есть пострадавшие. Установили, что 39-летний Младен Булатович, приведший в действие взрывное устройство, погиб. Еще пятеро раненых людей, которые находятся в Клиническом центре", - заявили в полиции.

Фото: в столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, многие пострадавшие (vijesti.me)

В настоящее время на месте работают правоохранители и бригады скорой помощи.