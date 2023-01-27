В Єрусалимі сталася стрілянина поблизу синагоги, є загиблі
Сьогодні, 27 січня, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинуло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Jerusalem Post.
За даними видання, напад стався в синагозі або за її межами. Семеро людей були вбиті та щонайменше десятеро отримали поранення в результаті теракту.
За словами поліції, на місце події були направлені десятки офіцерів. Вони також повідомили, що ймовірний нападник був застрелений.
Scenes from the shooting attack in Jerusalem. pic.twitter.com/owI8DahxGo— منارة القلم المقاوم (@manaratalqilm) January 27, 2023
В мережі з'явились відео, які були зняті під час стрілянини.
Video purportedly showing the moment of the attack in Jerusalem. Gunshots can heard in the background. #Israel pic.twitter.com/6jGX157o8A— FJ (@Natsecjeff) January 27, 2023
Нагадаємо, 23 січня в США неподалік від Сан-Франциско знову сталася масова стрілянина, в результаті чого загинуло 7 людей.
В той же день троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова, тоді двоє учнів зазнали смертельних поранень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.