В Єрусалимі сталася стрілянина поблизу синагоги, є загиблі

Сьогодні, 27 січня, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинуло.

За даними видання, напад стався в синагозі або за її межами. Семеро людей були вбиті та щонайменше десятеро отримали поранення в результаті теракту.

Фото: поліція опублікувала фото зброї, використаної терористами під час нападу на синагогу в Єрусалимі (twitter.com manniefabian)

За словами поліції, на місце події були направлені десятки офіцерів. Вони також повідомили, що ймовірний нападник був застрелений.

Scenes from the shooting attack in Jerusalem. pic.twitter.com/owI8DahxGo — منارة القلم المقاوم (@manaratalqilm) January 27, 2023

В мережі з'явились відео, які були зняті під час стрілянини.