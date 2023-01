В Єрусалимі сталася стрілянина поблизу синагоги, є загиблі

За даними видання, напад стався в синагозі або за її межами. Семеро людей були вбиті та щонайменше десятеро отримали поранення в результаті теракту.

За словами поліції, на місце події були направлені десятки офіцерів. Вони також повідомили, що ймовірний нападник був застрелений.

Scenes from the shooting attack in Jerusalem. pic.twitter.com/owI8DahxGo

В мережі з'явились відео, які були зняті під час стрілянини.

Video purportedly showing the moment of the attack in Jerusalem. Gunshots can heard in the background. #Israel pic.twitter.com/6jGX157o8A