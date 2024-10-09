У столиці чоловік познущався з пуделя на повідку: поліція повідомила про підозру

У столиці 51-річний киянин, виходячи з поштового відділення, щосили вдарив пуделя на повідку ногою по голові. Поліція повідомила йому про підозру - за жорстоке поводження з твариною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Що відомо про побиття собаки та покарання чоловіка У відділі комунікації поліції Києва розповіли, що нещодавно до Печерського управління звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що незнайомець завдав шкоди її домашньому улюбленцю - собаці породи "Пудель". Потерпілий пудель (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) За словами жінки, вона перебувала біля поштового відділення, коли з нього вийшов невідомий чоловік і рушив в її бік. Песик заявниці (який був на повідку) хотів підбігти до чоловіка, оскільки є дуже дружелюбним і любить, щоб його гладили. На такі дії чоловік відреагував агресивно та щосили вдарив ногою собаці по голові. Момент вчинення злочину (фото: ​​​​​​​facebook.com/UA.KyivPolice) Внаслідок удару тварина отримала тілесні ушкодження: забої

травми м'яких тканин Власниця собаки змушена була звернутися до ветеринарів, які надали чотирилапому допомогу. Згодом правоохоронці розшукали порушника (ним виявися 51-річний киянин). Затриманий киянин (фото: ​​​​​​​facebook.com/UA.KyivPolice) Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантові справи про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Вручення підозри (фото: ​​​​​​​facebook.com/UA.KyivPolice) Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Допис поліції (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)