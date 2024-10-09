У столиці чоловік познущався з пуделя на повідку: поліція повідомила про підозру
У столиці 51-річний киянин, виходячи з поштового відділення, щосили вдарив пуделя на повідку ногою по голові. Поліція повідомила йому про підозру - за жорстоке поводження з твариною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.
Що відомо про побиття собаки та покарання чоловіка
У відділі комунікації поліції Києва розповіли, що нещодавно до Печерського управління звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що незнайомець завдав шкоди її домашньому улюбленцю - собаці породи "Пудель".
Потерпілий пудель (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
За словами жінки, вона перебувала біля поштового відділення, коли з нього вийшов невідомий чоловік і рушив в її бік.
Песик заявниці (який був на повідку) хотів підбігти до чоловіка, оскільки є дуже дружелюбним і любить, щоб його гладили. На такі дії чоловік відреагував агресивно та щосили вдарив ногою собаці по голові.
Момент вчинення злочину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Внаслідок удару тварина отримала тілесні ушкодження:
- забої
- травми м'яких тканин
Власниця собаки змушена була звернутися до ветеринарів, які надали чотирилапому допомогу.
Згодом правоохоронці розшукали порушника (ним виявися 51-річний киянин).
Затриманий киянин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантові справи про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.
Вручення підозри (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Допис поліції (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)
Захист тварин в Україні
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що закон України про захист тварин від жорстокого поводження поширюється на різні види людської діяльності. Крім того, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.
Дії, кваліфіковані як жорстоке поводження з тваринами, тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).
Тим часом згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі або позбавленням волі (з конфіскацією тварини) - залежно від всіх обставин злочину.
Йдеться про жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (у тому числі з безпритульними тваринами), порушення правил транспортування тварин (якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини), нацьковування тварин одна на одну (вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів), а також пропаганду, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій тощо.
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