В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

В столице 51-летний киевлянин изо всех сил ударил пуделя ногой по голове (коллаж: РБК-Украина)

В столице 51-летний киевлянин, выходя из почтового отделения, изо всех сил ударил пуделя на поводке ногой по голове. Полиция сообщила ему о подозрении - за жестокое обращение с животным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Что известно об избиении собаки и наказании мужчины В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что недавно в Печерское управление обратилась местная жительница с сообщением о том, что незнакомец нанес ущерб ее домашнему любимцу - собаке породы "Пудель". Пострадавший пудель (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) По словам женщины, она находилась возле почтового отделения, когда из него вышел неизвестный мужчина и двинулся в ее сторону. Песик заявительницы (который был на поводке) хотел подбежать к мужчине, поскольку очень дружелюбен и любит, чтобы его гладили. На такие действия мужчина отреагировал агрессивно и изо всех сил ударил ногой собаке по голове. Момент совершения преступления (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) В результате удара животное получило телесные повреждения: ушибы

травмы мягких тканей Владелица собаки вынуждена была обратиться к ветеринарам, оказавшим четырехлапому помощь. Впоследствии правоохранители разыскали нарушителя (им оказался 51-летний киевлянин). Задержанный киевлянин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) Следователи, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигуранту дела о подозрении по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Вручение подозрения (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Пост полиции (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)