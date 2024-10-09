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В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Среда 09 октября 2024 10:25
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В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении В столице 51-летний киевлянин изо всех сил ударил пуделя ногой по голове (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В столице 51-летний киевлянин, выходя из почтового отделения, изо всех сил ударил пуделя на поводке ногой по голове. Полиция сообщила ему о подозрении - за жестокое обращение с животным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Что известно об избиении собаки и наказании мужчины

В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что недавно в Печерское управление обратилась местная жительница с сообщением о том, что незнакомец нанес ущерб ее домашнему любимцу - собаке породы "Пудель".

В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Пострадавший пудель (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

По словам женщины, она находилась возле почтового отделения, когда из него вышел неизвестный мужчина и двинулся в ее сторону.

Песик заявительницы (который был на поводке) хотел подбежать к мужчине, поскольку очень дружелюбен и любит, чтобы его гладили. На такие действия мужчина отреагировал агрессивно и изо всех сил ударил ногой собаке по голове.

В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Момент совершения преступления (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В результате удара животное получило телесные повреждения:

  • ушибы
  • травмы мягких тканей

Владелица собаки вынуждена была обратиться к ветеринарам, оказавшим четырехлапому помощь.

Впоследствии правоохранители разыскали нарушителя (им оказался 51-летний киевлянин).

В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Задержанный киевлянин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Следователи, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигуранту дела о подозрении по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Вручение подозрения (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Пост полиции (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Защита животных в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, что закон Украины о защите животных от жестокого обращения распространяется на разные виды человеческой деятельности. Кроме того, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других прав на них.

Действия, квалифицированные как жестокое обращение с животными, влекут наложение административного взыскания в виде штрафа - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).

Между тем, согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины, жестокое обращение с животными карается ограничением свободы или лишением свободы (с конфискацией животного) - в зависимости от всех обстоятельств преступления.

Речь идет о жестоком обращении с животными, принадлежащими к позвоночным (в том числе с бездомными животными), нарушении правил транспортировки животных (если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного), стравливании животных друг с другом (совершенном из хулиганских или корыстных мотивов), а также пропаганде, публичных призывах к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространении материалов с призывами к совершению таких действий и т.д.

Читайте также, за что в целом могут наказать владельцев животных.

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