Не лише за жорстоке поводження. За що можуть покарати власників тварин

Українське законодавство унормовує певні правила утримання та вигулу собак і котів. У разі їх порушення власників тварин можуть оштрафувати.

РБК-Україна розповідає, за що можуть покарати власників тварин і скільки доведеться за це заплатити.

За що можуть покарати власників собак і котів

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання у разі порушення правил утримання собак і котів.

Власників тварин можуть покарати за:

утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами

утримання незареєстрованих собак і приведення їх у громадські місця

вигулювання собак без повідків та намордників (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак)

вигул в не відведених для цього місцях

неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях)

За такі порушення власнику тварини можуть дати попередження або накласти штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і дати попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн).

Яке покарання за повторне порушення

Якщо протягом року власник тварини повторно вчинив такі ж порушення, то йому "світить":

штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн)

для посадових осіб - від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн)

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3 400 грн) з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 - 5 100 грн) з конфіскацією тварин.

Зазначимо, що жорстоке поводження з твариною карається уже за статтею 299 Кодексу України про кримінальні правопорушення. Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.