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В столице завтра ожидается снег, "Киевавтодор" работает круглосуточно

Новости » Общество    11.01.2019 - 13:19
В столице завтра ожидается снег, "Киевавтодор" работает круглосуточно
Иллюстративное фото (пресс-служба КГГА)

В Киеве 12 января обещают снег

В связи со снегом в Киеве работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети проводятся в круглосуточном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что для своевременной уборки снега 12 января водители и механизаторы дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" проверяют техническое состояние специальной техники, осуществляя в случае необходимости ее оперативный ремонт.

"В круглосуточном режиме продолжаются работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети, ведь даже небольшой снег требует оперативной реакции и реагирования, отмечают в коммунальной корпорации", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что после вечернего снега во всех районах столицы вечером 10 января и ночью 11 января проводились работы по механизированной и ручной уборке.

На рассвете 11 января автодоровцы провели превентивную обработку противогололедными материалами искусственных сооружений, спусков, подъемов, а также улиц со сложными условиями движения.

"Не прекращаются работы и днем. В частности, для недопущения образования гололеда продолжается периодическое обработка лестничных маршей, наземных пешеходных переходов, тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживаются предприятиями корпорации, посыпальными материалами", - сообщили в КГГА.

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