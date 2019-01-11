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У столиці завтра очікується сніг, "Київавтодор" працює цілодобово

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 13:19
У столиці завтра очікується сніг, "Київавтодор" працює цілодобово
Ілюстративне фото (прес-служба КМДА)

У Києві 12 січня обіцяють сніг

У зв'язку зі снігом у Києві роботи з зимового утримання вулично-дорожньої мережі проводяться у цілодобовому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що для своєчасного прибирання снігу 12 січня водії та механізатори шляхово-експлуатаційних підприємств "Київавтодору" перевіряють технічний стан спеціальної техніки, здійснюючи у разі необхідності її оперативний ремонт.

"У цілодобовому режимі тривають роботи з зимового утримання вулично-дорожньої мережі, адже навіть невеликий сніг вимагає оперативної реакції та реагування, зазначають у комунальній корпорації", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що після вечірнього снігу в усіх районах столиці ввечері 10 січня та уночі 11 січня проводилися роботи з механізованого та ручного прибирання.

На світанку 11 січня автодорівці провели превентивну обробку протиожеледними матеріалами штучних споруд, спусків, підйомів, а також вулиць зі складними умовами руху.

"Не припиняються роботи й удень. Зокрема, для недопущення утворення ожеледі триває періодичне оброблення сходових маршів, наземних пішохідних переходів, тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговуються підприємствами корпорації, посипальними матеріалами", - повідомили у КМДА.

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