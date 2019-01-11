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В Украине сегодня ожидается осложнение погодных условий

Новости » Общество    11.01.2019 - 09:05
В Украине сегодня ожидается осложнение погодных условий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осложнения погодных условий отвечают первом (желтом) уровню опасности

В Украине сегодня, 11 января, ожидается ухудшение погодных условий в некоторых областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, во всех областях, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см). В южных областях осадки преимущественно в виде дождя", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 11 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге и севере с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -6.

Как писал Styler, 11 января в Украине метеорологические условия будут на любой вкус.

По словам синоптика Натальи Диденко, ожидается мороз, ожидается тепло, снегопады, дожди, метели, гололед, плотные облака и холодное зимнее солнце.

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