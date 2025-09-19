ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На столі масштабні угоди щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала США, - Зеленський

П'ятниця 19 вересня 2025 10:23
UA EN RU
На столі масштабні угоди щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала США, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї. Вони вже на столі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Реагуючи на чергову дронову атаку росіян, президент повідомив, що вона триває з вечора і до ранку. Майже 90 ударних дронів. Більшість - знешкоджено.

Під ударами були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. У Павлограді - двоє поранених, у Києві пошкоджена інфраструктура громадського транспорту.

Зеленський наголосив, що РФ знову б’є по цивільних, коли весь світ, зокрема США, закликає до миру. Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа (президент США - ред.), щоб розблокувати дипломатію, але Росія цю позицію не чує.

Тому, за словами глави держави, треба активніше розвивати програму PURL, співвиробництво та гарантії безпеки.

"На столі - масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці", - підкреслив він.

Що відомо про атаку РФ на Україну 19 вересня

Вночі під атакою ворога опинився Київ. Один із російських безпілотників впав у Солом’янському районі міста, уламки іншого зафіксували в Шевченківському.

У цьому ж районі зранку виявили безпілотник, який не вибухнув.

Також у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Внаслідок обстрілу у місті спалахнули пожежі.

Загалом протягом ночі 19 вересня Росія випустила по території України 86 дронів різних типів. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зранку зафіксована нова група БпЛА у повітрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні Атака дронів
Новини
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто