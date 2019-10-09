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У Стокгольмі починаються слухання за апеляцією "Газпрому"

Новини » Економіка    09.10.2019 - 10:55
У Стокгольмі починаються слухання за апеляцією "Газпрому"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Газпром оскаржив рішення арбітражу за контрактом 2009 року

У Стокгольмі в апеляційному суді сьогодні, 9 жовтня, починаються слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпрому". Про це написав виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, сьогодні виступає "Газпром" зі вступним словом, яке займає цілий день.

Він пояснив, що судові процеси проти "Газпрому" займають так багато часу, оскільки сторони подають багато документів.

"Наведу одну цифру. 50 000 - приблизно стільки сторінок різних документів було подано сторонами в арбітражних процесах щодо контракту на поставку і транзит газу. Більшість з цих документів склали подання сторін, висновки експертів, покази свідків", - написав він.

У Стокгольмі починаються слухання за апеляцією &quot;Газпрому&quot;

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що 9 жовтня, у Стокгольмі в апеляційному суді починаються слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за контрактом на постачання газу в частині принципу "бери або плати". Як зазначив Вітренко, через це рішення Україна тепер не повинна платити "Газпрому" близько 80 млрд доларів, "тому не дивно, що російська сторона хоче його оскаржити".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

У Стокгольмі завтра відбудуться слухання за рішенням проти "Газпрому" "Нафтогаз" назвав дату рішення в Стокгольмі за позовом до "Газпрому" на 11,6 млрд
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