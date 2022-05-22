"Стоит ли торговаться с Россией?": у Зеленского назвали путь к деблокированию Черного моря

Украина сможет самостоятельно деблокировать Черное море. Для этого ей нужно предоставить необходимое тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня MLRS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвои продовольственных грузов в Черном море", - написал Подоляк.

Он также задал риторический вопрос: стоит ли торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей?

"У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - резюмировал Подоляк.

Напомним, что в Украине застряли десятки тонн зерна из-за проблем с инфраструктурой и блокирования черноморских портов, в том же числе и Мариуполя.

Отметим, по данным ООН, российское вторжение в Украину углубит проблему голода в мире. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен.

При этом недавно в США заявили, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие.

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