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Продовольствие как оружие. Россия взяла в заложники миллионы людей в мире, - Блинкен

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Нью-Йорк, Пятница 20 мая 2022 08:40
Продовольствие как оружие. Россия взяла в заложники миллионы людей в мире, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие. Соответствующее заявление в Совете безопасности ООН сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, из-за блокады Черного моря страдают не только украинцы.

"Похоже, российское правительство считает, что использование продовольствия в качестве оружия поможет добиться того, чего не удалось в ходе вторжения, - сломить дух украинского народа. Поставки еды для миллионов украинцев и миллионов других людей во всем мире в буквальном смысле взято в заложники", - отметил Блинкен.

Отметим, российское вторжение привело к резкому росту мировых цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения. На Россию и Украину вместе приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Украина также является крупным экспортером кукурузы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла, в то время как на Россию и Беларусь приходится более 40% мирового экспорта калийных удобрений.

Напомним, ранее Блинкен заверил, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем российский президент Владимир Путин.

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