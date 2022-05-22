"Чи варто торгуватися з Росією?": у Зеленського назвали шлях до деблокування Чорного моря

Україна зможе самостійно деблокувати Чорне море. Для цього їй потрібно надати необхідне важке озброєння, зокрема, реактивні системи залпового вогню MLRS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", - написав Подоляк.

Він також поставив риторичне питання: чи варто торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей?

"У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що в Україні застрягли десятки тонн зерна через проблеми з інфраструктурою і блокування чорноморських портів, в тому ж числі й Маріуполя.

Зазначимо, за даними ООН, російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду у світі. Особливо це стосується країн з продовольчою кризою, включаючи Афганістан, Ефіопію, Гаїті, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Ємен.

При цьому нещодавно в США заявили, що Росія в ході війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.