Российское вторжение в Украину углубит проблему голода в мире, - доклад ООН

Вторжение России в Украину создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, созданной ООН и ЕС ( GNAFC ).

В 2021 году Сомали получила более 90% своей пшеницы из России и Украины, Демократическая Республика Конго получила 80%, а Мадагаскар импортировал 70% основных продуктов питания из двух стран.

В докладе говорится, что конфликты, экстремальные погодные условия и экономические потрясения увеличили число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия на 40 млн человек до 193 млн в 2021 году, а война России против Украины означает, что без принятия срочных мер перспективы ухудшатся.

"Перспективы на будущее неутешительны. Если не будет сделано больше для поддержки сельских общин, масштабы опустошения с точки зрения голода и потери средств к существованию будут ужасающими", - говорится в отчете GNAFC.

В Эфиопии, Южном Судане, южном Мадагаскаре и Йемене около 570 тысяч человек — на 571 % больше, чем в 2016 году - находились в наиболее острой или "катастрофической" фазе отсутствия продовольственной безопасности, что требовало срочных действий для предотвращения повсеместного падения источников средств к существованию, голода и смерти.

"Страны, которые уже справляются с высоким уровнем острого голода, особенно уязвимы к (войне) из-за их высокой зависимости от импорта продовольствия и уязвимости к глобальным скачкам цен на продовольствие"», — говорится в отчете.