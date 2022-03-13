Стоит понять, какой результат ожидается: Песков о возможной встрече Путина и Зеленского

В Российской Федерации не исключают встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Однако, необходимо понять, какой результат ожидается во время переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax .

"Мы неоднократно говорили, что никто не отвергает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что на ней будет обсуждаться",- заявил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушогла, Путин не против встречи с Зеленским.

Тем временем советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны против Украины возможно только тогда, когда Российская Федерация полностью уйдет с территории нашей страны.

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