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Путин не против встречи с Зеленским, - глава МИД Турции

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Воскресенье 13 марта 2022 13:23
Путин не против встречи с Зеленским, - глава МИД Турции Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин не против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Кремля сообщил во время телефонных переговоров с президентом Турции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушогла во время пресс-конференции.

"Мы заботимся о том, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы также поддерживаем", - заявил Чавушоглу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что прессекретарь президента Турции Ибрагим Калин считает, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшем будущем.

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