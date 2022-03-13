ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войну мы закончим только при одном условии, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 12:01
Войну мы закончим только при одном условии, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны против Украины возможно при одном условии. В частности, когда все российские войска полностью уйдут с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Настоящее время".

"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", - заявил он.

При этом он добавил, что война с Украиной является очень кризисной для России.

"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощнейшее санкционное давление – будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию", – заявил советник главы ОП.

Ранее Подоляк заявил, что Россия использует примитивные технологии относительно переговоров Украины и РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы