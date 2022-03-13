Войну мы закончим только при одном условии, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны против Украины возможно при одном условии. В частности, когда все российские войска полностью уйдут с территории Украины.

"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", - заявил он.

При этом он добавил, что война с Украиной является очень кризисной для России.

"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощнейшее санкционное давление – будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию", – заявил советник главы ОП.