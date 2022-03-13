RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Варто зрозуміти, який результат очікується: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського

Автор: Сергій Пишкін

У Російській Федерації не виключають зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. Однак, необхідно зрозуміти, який результат очікується під час переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax.

"Ми неодноразово говорили, що ніхто не відкидає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що на ній обговорюватиметься",- заявив прессекретар Президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла, Путін не проти зустрічі з Зеленським.

Тим часом радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе лише тоді, коли Російська Федерація повністю піде з території нашої країни.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїна