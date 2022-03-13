ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стоит понять, какой результат ожидается: Песков о возможной встрече Путина и Зеленского

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 13:49
Стоит понять, какой результат ожидается: Песков о возможной встрече Путина и Зеленского Фото: пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации не исключают встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Однако, необходимо понять, какой результат ожидается во время переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax.

"Мы неоднократно говорили, что никто не отвергает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что на ней будет обсуждаться",- заявил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушогла, Путин не против встречи с Зеленским.

Тем временем советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны против Украины возможно только тогда, когда Российская Федерация полностью уйдет с территории нашей страны.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы