Варто зрозуміти, який результат очікується: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського

У Російській Федерації не виключають зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. Однак, необхідно зрозуміти, який результат очікується під час переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax .

"Ми неодноразово говорили, що ніхто не відкидає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що на ній обговорюватиметься",- заявив прессекретар Президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла, Путін не проти зустрічі з Зеленським.

Тим часом радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе лише тоді, коли Російська Федерація повністю піде з території нашої країни.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.