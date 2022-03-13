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Варто зрозуміти, який результат очікується: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського

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Неділя 13 березня 2022 13:49
Варто зрозуміти, який результат очікується: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського Фото: прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

У Російській Федерації не виключають зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. Однак, необхідно зрозуміти, який результат очікується під час переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax.

"Ми неодноразово говорили, що ніхто не відкидає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що на ній обговорюватиметься",- заявив прессекретар Президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла, Путін не проти зустрічі з Зеленським.

Тим часом радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе лише тоді, коли Російська Федерація повністю піде з території нашої країни.

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