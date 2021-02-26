Стоимость биткойна за сутки снизилась почти на 10%

Стоимость криптовалюты биткойна в пятницу, 26 февраля, достигла показателя в 44,286 тысячи долларов. Так в ходе торговой сессии криптовалюта снизилась в цене на 9,9%.

По состоянию на 9:50 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне 44,421 тысячи долларов.

Напомним, биткойн в среду, 24 февраля, несколько восстановился, поднявшись на 3,3% до отметки 50,5 тысяч долларов. Однако тогда он был на 13,5% ниже исторического максимума выше 58 тысяч долларов, достигнутого в воскресенье.

Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.

Также РБК-Украина писало, что Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире по версии Bloomberg. Стоимость акций Tesla упала на 8,6%, что привело к потере Маском 15 млрд долларов. Падение акций Tesla связано, в том числе, с комментариями Маска о том, что он считает криптовалюты переоцененными.