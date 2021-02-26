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Вартість биткойна за добу знизилася майже на 10%

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 10:17
Вартість биткойна за добу знизилася майже на 10% Фото: біткойн (pexels.com)
Автор: Андрій Козловський

Вартість криптовалюти биткойна у п'ятницю, 26 лютого, досягла показника в 44,286 тисячі доларів. Так в ході торгової сесії криптовалюта знизилася в ціні на 9,9%.

Про це свідчать дані сайту Coindesk.

Станом на 9:50 за Києвом ціна криптовалюти перебувала на рівні 44,421 тисячі доларів.

Нагадаємо, біткойн в середу, 24 лютого, дещо відновився, піднявшись на 3,3% до позначки 50,5 тисяч доларів. Проте тоді він був на 13,5% нижче історичного максимуму вище 58 тисяч доларів, досягнутого в неділю.

Ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Вкладення 1,5 млрд доларів в криптовалюту з боку Tesla в цьому місяці допомогло підняти біткойн вище 50 тисяч доларів, але тепер може призвести до тиску на курс акцій компанії, оскільки вона стала чутливою до руху біткойнів.

Як повідомляло РБК-Україна, Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини у світі за версією Bloomberg. Вартість акцій Tesla впала на 8,6%, що призвело до втрати Маском 15 млрд доларів. Падіння акцій Tesla пов'язано, зокрема, з коментарями Маска про те, що він вважає криптовалюти переоціненими.

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