Маск утратил статус богатейшего человека планеты после падения биткойна
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире по версии Bloomberg. Стоимость акций Tesla упала на 8,6%, что привело к потере Маском 15 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Теперь агентство оценивает состояние Маска в 183 млрд долларов. На первую строчку рейтинга самых богатых людей ввернулся основатель Amazon Джефф Безос (186 млрд долларов).
Два миллиардера менялись местами с января, поскольку стоимость Tesla колебалась. Акции выросли на 25% с начала 2021 года, прежде чем потерять почти весь прирост этого года.
Падение акций Tesla связано, в том числе, с комментариями Маска о том, что он считает криптовалюты переоцененными. Ранее компания вложила в биткойн 1,5 млрд долларов, что послужило толчком к резкому росту криптовалюты.
На пике биткойн вырос 21 февраля до 58 354 долларов. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов. Однако уже 22 февраля стоимость криптовалюты упала ниже 50 тысяч долларов. Биткойн торгуется 23 февраля около уровня 47 тысяч долларов.
Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon. Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.