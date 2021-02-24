Биткойн снова поднялся выше 50 тысяч долларов

Биткойн в среду, 24 февраля несколько восстановился, поднявшись на 3,3% до отметки 50,5 тысяч долларов. Однако он торгуется на 13,5% ниже исторического максимума выше 58 тысяч долларов, достигнутого в воскресенье.

Накануне биткойн упал на 17% до до 45,3 тысяч долларов, поскольку инвесторы беспокоятся из-за заоблачной оценки криптовалюты.

Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.