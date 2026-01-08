Стипендії відмінникам: у Києві пропонують запровадити виплати школярам за високі оцінки

У Києві зареєстрували петицію з пропозицією створити міську стипендію для школярів 5-11 класів за високі результати в навчанні. Автор ініціативи пропонує взяти за приклад програму, яка вже працює в Ірпінській громаді.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті Київради.
У петиції зазначається, що з 2025 року в Ірпені діє програма мотиваційних стипендій для учнів гімназій та ліцеїв.
Учні 5-11 класів, які демонструють відмінне навчання, активність на уроках і участь у позаурочній діяльності, можуть отримувати: одноразову або щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Вже у квітні-травні 2025 року 237 школярів отримали сертифікати на такі стипендії.
На думку автора звернення, ця ініціатива:
Наразі в столиці існують персональні стипендії Київської міської ради переважно для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів.
Їхній розмір становить близько 1000 гривень на місяць, але кількість таких стипендій обмежена.
Водночас у Києві відсутня ширша програма заохочення саме за відмінне навчання та старанність, яка могла б охоплювати значно більшу кількість школярів з усіх районів міста.
У петиції пропонують розробити та впровадити міську програму мотиваційних стипендій для учнів 5-11 класів за такими критеріями:
Передбачається, що розмір стипендії може становити:
Автор петиції переконаний, що така програма дозволить:
У петиції закликають Департамент освіти і науки КМДА вивчити досвід Ірпінської громади, підготувати пропозиції щодо запуску аналогічної програми та передбачити її фінансування у бюджеті Києва на 2026-2027 роки.
Додамо, що петицію зареєстрували на початку січня, вона має набрати 6 тисяч голосів за два місяці, щоб її розглянула міська влада. Поки там півтори сотні підписів.
