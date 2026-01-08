Стипендії відмінникам: у Києві пропонують запровадити виплати школярам за високі оцінки

Як працює приклад Ірпеня

У петиції зазначається, що з 2025 року в Ірпені діє програма мотиваційних стипендій для учнів гімназій та ліцеїв.

Учні 5-11 класів, які демонструють відмінне навчання, активність на уроках і участь у позаурочній діяльності, можуть отримувати: одноразову або щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Вже у квітні-травні 2025 року 237 школярів отримали сертифікати на такі стипендії.

На думку автора звернення, ця ініціатива:

стимулює здорову конкуренцію;

мотивує до старанного навчання;

підтримує талановиту молодь.

Яка ситуація в Києві

Наразі в столиці існують персональні стипендії Київської міської ради переважно для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів.

Їхній розмір становить близько 1000 гривень на місяць, але кількість таких стипендій обмежена.

Водночас у Києві відсутня ширша програма заохочення саме за відмінне навчання та старанність, яка могла б охоплювати значно більшу кількість школярів з усіх районів міста.

Що пропонують змінити

У петиції пропонують розробити та впровадити міську програму мотиваційних стипендій для учнів 5-11 класів за такими критеріями:

середній бал 10-12 за семестр або рік;

активність у навчальному процесі;

участь у позакласній діяльності.

Передбачається, що розмір стипендії може становити:

1500-2000 гривень;

щомісячно або одноразово;

із визначенням квот для шкіл і районів та конкурсним відбором.

Навіщо це потрібно

Автор петиції переконаний, що така програма дозволить:

мотивувати тисячі школярів до високих результатів;

сформувати культуру старанності та конкуренції;

підтримати родини, де діти демонструють високі успіхи;

підвищити загальний рівень освіти в столиці.

У петиції закликають Департамент освіти і науки КМДА вивчити досвід Ірпінської громади, підготувати пропозиції щодо запуску аналогічної програми та передбачити її фінансування у бюджеті Києва на 2026-2027 роки.

Додамо, що петицію зареєстрували на початку січня, вона має набрати 6 тисяч голосів за два місяці, щоб її розглянула міська влада. Поки там півтори сотні підписів.