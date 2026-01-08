UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Стипендії відмінникам: у Києві пропонують запровадити виплати школярам за високі оцінки

У столичних ліцеях та гімназіях пропонують ввести стипендії (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві зареєстрували петицію з пропозицією створити міську стипендію для школярів 5-11 класів за високі результати в навчанні. Автор ініціативи пропонує взяти за приклад програму, яка вже працює в Ірпінській громаді.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті Київради.

Як працює приклад Ірпеня

У петиції зазначається, що з 2025 року в Ірпені діє програма мотиваційних стипендій для учнів гімназій та ліцеїв.

Учні 5-11 класів, які демонструють відмінне навчання, активність на уроках і участь у позаурочній діяльності, можуть отримувати: одноразову або щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Вже у квітні-травні 2025 року 237 школярів отримали сертифікати на такі стипендії.

На думку автора звернення, ця ініціатива:

  • стимулює здорову конкуренцію;
  • мотивує до старанного навчання;
  • підтримує талановиту молодь.

Яка ситуація в Києві

Наразі в столиці існують персональні стипендії Київської міської ради переважно для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів.

Їхній розмір становить близько 1000 гривень на місяць, але кількість таких стипендій обмежена.

Водночас у Києві відсутня ширша програма заохочення саме за відмінне навчання та старанність, яка могла б охоплювати значно більшу кількість школярів з усіх районів міста.

Що пропонують змінити

У петиції пропонують розробити та впровадити міську програму мотиваційних стипендій для учнів 5-11 класів за такими критеріями:

  • середній бал 10-12 за семестр або рік;
  • активність у навчальному процесі;
  • участь у позакласній діяльності.

Передбачається, що розмір стипендії може становити:

  • 1500-2000 гривень;
  • щомісячно або одноразово;
  • із визначенням квот для шкіл і районів та конкурсним відбором.

Навіщо це потрібно

Автор петиції переконаний, що така програма дозволить:

  • мотивувати тисячі школярів до високих результатів;
  • сформувати культуру старанності та конкуренції;
  • підтримати родини, де діти демонструють високі успіхи;
  • підвищити загальний рівень освіти в столиці.

У петиції закликають Департамент освіти і науки КМДА вивчити досвід Ірпінської громади, підготувати пропозиції щодо запуску аналогічної програми та передбачити її фінансування у бюджеті Києва на 2026-2027 роки.

Додамо, що петицію зареєстрували на початку січня, вона має набрати 6 тисяч голосів за два місяці, щоб її розглянула міська влада. Поки там півтори сотні підписів.

Читайте також про те, що з вересня 2026 року студенти університетів та коледжів отримуватимуть удвічі більші виплати. У Держбюджеті передбачено 6,6 млрд грн на академічні та іменні стипендії - на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році частина українських коледжів розпочне роботу у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Це частина експериментального проекту з впровадження змін, закладених у Закон "Про професійну освіту".

Київ стипендії Освіта в Україні