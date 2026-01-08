Стипендии отличникам: в Киеве предлагают ввести выплаты школьникам за высокие оценки

Как работает пример Ирпеня

В петиции отмечается, что с 2025 года в Ирпене действует программа мотивационных стипендий для учеников гимназий и лицеев.

Ученики 5-11 классов, которые демонстрируют отличную учебу, активность на уроках и участие во внеурочной деятельности, могут получать: одноразовое или ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1000 гривен.

Уже в апреле-мае 2025 года 237 школьников получили сертификаты на такие стипендии.

По мнению автора обращения, эта инициатива:

стимулирует здоровую конкуренцию;

мотивирует к усердной учебе;

поддерживает талантливую молодежь.

Какая ситуация в Киеве

Сейчас в столице существуют персональные стипендии Киевского городского совета преимущественно для призеров олимпиад, конкурсов и турниров.

Их размер составляет около 1000 гривен в месяц, но количество таких стипендий ограничено.

В то же время в Киеве отсутствует более широкая программа поощрения именно за отличную учебу и старательность, которая могла бы охватывать значительно большее количество школьников из всех районов города.

Что предлагают изменить

В петиции предлагают разработать и внедрить городскую программу мотивационных стипендий для учеников 5-11 классов по следующим критериям:

средний балл 10-12 за семестр или год;

активность в учебном процессе;

участие во внеклассной деятельности.

Предполагается, что размер стипендии может составлять:

1500-2000 гривен;

ежемесячно или единовременно;

с определением квот для школ и районов и конкурсным отбором.

Зачем это нужно

Автор петиции убежден, что такая программа позволит:

мотивировать тысячи школьников к высоким результатам;

сформировать культуру усердия и конкуренции;

поддержать семьи, где дети демонстрируют высокие успехи;

повысить общий уровень образования в столице.

В петиции призывают Департамент образования и науки КГГА изучить опыт Ирпенской громады, подготовить предложения по запуску аналогичной программы и предусмотреть ее финансирование в бюджете Киева на 2026-2027 годы.

Добавим, что петицию зарегистрировали в начале января, она должна набрать 6 тысяч голосов за два месяца, чтобы ее рассмотрела городская власть. Пока там полторы сотни подписей.