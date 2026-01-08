Стипендии отличникам: в Киеве предлагают ввести выплаты школьникам за высокие оценки

В Киеве зарегистрировали петицию с предложением создать городскую стипендию для школьников 5-11 классов за высокие результаты в учебе. Автор инициативы предлагает взять за пример программу, которая уже работает в Ирпенской громаде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Киевсовета.
В петиции отмечается, что с 2025 года в Ирпене действует программа мотивационных стипендий для учеников гимназий и лицеев.
Ученики 5-11 классов, которые демонстрируют отличную учебу, активность на уроках и участие во внеурочной деятельности, могут получать: одноразовое или ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1000 гривен.
Уже в апреле-мае 2025 года 237 школьников получили сертификаты на такие стипендии.
По мнению автора обращения, эта инициатива:
Сейчас в столице существуют персональные стипендии Киевского городского совета преимущественно для призеров олимпиад, конкурсов и турниров.
Их размер составляет около 1000 гривен в месяц, но количество таких стипендий ограничено.
В то же время в Киеве отсутствует более широкая программа поощрения именно за отличную учебу и старательность, которая могла бы охватывать значительно большее количество школьников из всех районов города.
В петиции предлагают разработать и внедрить городскую программу мотивационных стипендий для учеников 5-11 классов по следующим критериям:
Предполагается, что размер стипендии может составлять:
Автор петиции убежден, что такая программа позволит:
В петиции призывают Департамент образования и науки КГГА изучить опыт Ирпенской громады, подготовить предложения по запуску аналогичной программы и предусмотреть ее финансирование в бюджете Киева на 2026-2027 годы.
Добавим, что петицию зарегистрировали в начале января, она должна набрать 6 тысяч голосов за два месяца, чтобы ее рассмотрела городская власть. Пока там полторы сотни подписей.
Читайте также о том, что с сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие выплаты. В Госбюджете предусмотрено 6,6 млрд грн на академические и именные стипендии - на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.
Ранее мы писали о том, что в 2026 году часть украинских колледжей начнет работу в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это часть экспериментального проекта по внедрению изменений, заложенных в Закон "О профессиональном образовании".