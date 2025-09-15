ua en ru
Стипендії студентам в Україні підвищать у два рази

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 20:08
Стипендії студентам в Україні підвищать у два рази Фото: Стипендії в Україні підвищать удвічі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України планує підвищення академічних стипендій. Однак це відбудеться не одразу і не для всіх.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026", - написала вона.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 млрд гривень (+66,5 млрд гривень), у т.ч. 6,6 млрд гривень - вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тисяч студентів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд запланує "збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів".

За даними Держстату, наразі в Україні 956 тисяч студентів у закладах вищої освіти.

Розміри стипендій

Востаннє розмір стипендій збільшувався з 1 січня 2022 року.

Для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", розмір стипендії становить 2000 гривень.

Кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

