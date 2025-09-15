Стипендии студентам в Украине повысят в два раза

Кабинет министров Украины планирует повышение академических стипендий. Однако это произойдет не сразу и не для всех.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года", - написала она.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета на образование будет потрачено 265,4 млрд гривен (+66,5 млрд гривен), в т.ч. 6,6 млрд гривен - вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тысяч студентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство запланирует "увеличение стипендий абсолютно для всех студентов".

По данным Госстата, сейчас в Украине 956 тысяч студентов в учреждениях высшего образования.