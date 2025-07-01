Модна зачіска літа-2025: як повторити образ Тіни Кароль

Тіна Кароль знову задає тон літнім б'юті-трендам. Вона з'явилася з новою зачіскою, яка пасує практично кожній дівчині з довгим волоссям.

Як повторити зачіску, яка вже претендує на звання головного тренду літа-2025, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Яку зачіску обрала Тіна Кароль

Волосся на маківці та скронях підняте і відведене назад, створюючи об'ємний "начіс". Ця частина зачіски, ймовірно, закріплена "невидимками" на потилиці.

Кілька пасом біля обличчя (з боків чола) залишено вільними, м'яко обрамляючи обличчя і додаючи романтичності.

Решта волосся розпущена і вільно спадає. Воно злегка укладене м'якими локонами по всій довжині, що створює природний, але доглянутий вигляд.

Зачіска має дуже стильний, жіночний вигляд і підкреслює відкрите обличчя та виразні риси. Вона підійде як для повсякденного образу, так і для більш святкових подій.

Тіна Кароль показала зачіску (скриншот)

Як зробити зачіску, як у Тіни Кароль

Підготовка волосся

Помийте і висушіть волосся: найкраще робити таку зачіску на чистому, сухому або майже сухому волоссі.

Нанесіть засоби для об'єму: для створення об'єму біля коріння використовуйте мус, пінку або спрей для об'єму. Нанесіть їх на вологе волосся перед сушінням або на сухе волосся біля коріння.

Термозахист: якщо ви плануєте використовувати фен, плойку або праску, обов'язково нанесіть термозахисний спрей.

Створення об'єму на маківці

Виділіть секцію волосся: відокремте верхню частину волосся на маківці, приблизно від лінії вух до тімені.

Начісування (за бажанням): щоб створити значний об'єм, зробіть легке начісування біля коріння. Для цього візьміть тонке пасмо, підніміть його вертикально і гребінцем із частими зубцями начісуйте рухом від кінчиків до коріння з нижнього боку пасма. Повторіть кілька пасом у цій секції.

Розгладження і фіксація: акуратно розгладьте верхній шар начесаного волосся, щоб приховати начісування і надати йому акуратного, закругленого вигляду. Злегка збризніть лаком для волосся, щоб зафіксувати об'єм.

Як зробити зачіску, як у Тіни Кароль (скриншот)

Формування "мальвінки"

Зберіть верхню частину: акуратно зберіть підняте й об'ємне волосся з верхівки та скронь назад, немов ви робите напівхвіст.

Закріпіть: зафіксуйте зібране волосся тонкою резинкою, невидимками або невеликою шпилькою. Можна зробити невеликий хвостик або закрутити його в маленький пучок, а потім закріпити. Важливо, щоб об'єм на маківці зберігся.

Оформлення вільних пасом

Виділіть пасма біля обличчя: з обох боків обличчя (від скронь або трохи вище) витягніть декілька тонких пасом волосся. Це ті пасма, які будуть обрамляти обличчя.

Накрутіть (за бажанням): пасма можна злегка накрутити плойкою, надаючи їм м'яких хвиль або легких локонів. Це стосується і решти розпущеного волосся, якщо ви хочете хвилясту зачіску, як на фото.

Розпустіть решту волосся: залиште решту волосся розпущеним. Якщо хочете, надайте йому об'єму за допомогою плойки для легких хвиль або просто розділіть пальцями.

Фінальна фіксація

Лак для волосся: збризніть усю зачіску лаком для волосся, щоб забезпечити її стійкість протягом дня.

Тіна Кароль показала зачіску (скриншот)