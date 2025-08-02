Браш "зажував" волосся? Зірковий перукар показав, як це виправити без ножиць (відео)

Відомий перукар Михайло Прус, який робить зачіски таким зіркам, як Тіна Кароль, Леся Нікітюк та Надя Дорофєєва, поділився дуже простим лайфхаком для брашингу. Часто буває так, що волосся плутається навколо щітки, але це не означає, що слід шукати ножиці.

Як розповідає РБК-Україна , на своїй сторінці в Instagram Прус показав, як швидко зняти пасма з брашу, навіть якщо їх "зажувало".

Як розплутати волосся

Коли ви робите укладку на браш, деякі пасма можуть заплутатися навколо щітки. І зазвичай всі думають, що волосся треба лише зрізати. Але Михайло запевнив, що ця проблема дуже швидко усувається

"Ви маєте розуміти, що коли ви тримаєте браш, взагалі в будь-якій накрутці, ви не маєте його послаблювати. Кожне послаблювання буде ще більше вас заплутувати... Вам треба зробити "натяжку", взагалі, в процесі усієї накрутки на браш, ви маєте тримати пасмо натягнутим", - почав перукар.

"Навіть коли ви його заплутали, тримайте в натяжці. Вам буде допомогати зрозуміти, що робити далі. Коли ви натягнули пасмо, ви будете одразу відчувати, що є деякі пасма, які не натягнуто... І вам потрібно працювати, діставати ці пасма", - пояснив він.

На відео можна побачити, що Прус дійсно швидко все розплутує. Він натягнув пасмо і потроху витягав волосся, яке "відпускав" браш. І вже за декілька секунд перукар без жодних проблем дістав щітку та врятував зачіску.

За словами Михайла, таке буває часто. А якщо волосся пористе, то розплутати його нелегко. Але саме завдяки такому хаку можна зняти усе пасмо з щітки.

Покроковий "гайд" з розплутування волосся оцінили коментатори. Вони зазначили, що це дійсно рятує усю шевелюру. Також юзери пишуть: