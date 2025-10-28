У стилі Одрі Хепберн: образ дружини Віктора Павліка, який підкорив мережу

Молода дружина Віктора Павліка, блогерка та концертна директорка Катерина Репяхова, підкорила мережу стильним образом. Чорна сукня з високим розрізом, діамантове кольє і довгі рукавички перетворили фотосесію на справжній голлівудський шедевр.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
На фото вона з'явилася в розкішній чорній вечірній сукні, яка не тільки підкреслила її фігуру, а й створила образ у дусі класичного голлівудського шику.
Чорна атласна сукня без бретелей з драпіруванням на ліфі та високим розрізом на спідниці має водночас сміливий і граціозний вигляд. Блискучий матеріал надає святкового настрою і робить образ надзвичайно ефектним на фотографіях.
Особливу увагу привертають аксесуари. Довгі чорні рукавички стали ключовим елементом образу, відсилаючи до культового стилю Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані".
Доповнюють образ діамантове кольє-чокер і мініатюрні сережки, які підкреслюють шию і декольте, а також додають нотку вишуканого сяйва.
Катерина Репяхова обрала стриманий, але виразний макіяж з акцентом на природну красу. Завершує вечірній лук акуратний пучок.
Взуття теж гармонійно доповнює образ - чорні босоніжки на високих підборах роблять силует струнким і витонченим.
Загальна стилістика знімків створює відчуття розкоші та елегантності: фотографії зроблені в просторому інтер'єрі, який, судячи з деталей, нагадує старовинний будинок або палац.
Образ Катерини Репяхової - це поєднання класичного гламуру і сучасної жіночності.
Кожна деталь - від сукні та аксесуарів до макіяжу та зачіски - працює на створення завершеного та витонченого стилю, який легко асоціюється з елегантними світськими прийомами.
Вас також може зацікавити