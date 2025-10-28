В стиле Одри Хепберн: образ жены Виктора Павлика, который покорил сеть

Молодая жена Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова, покорила сеть стильным образом. Черное платье с высоким разрезом, бриллиантовое колье и длинные перчатки превратили фотосессию в настоящий голливудский шедевр.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
На фото она появилась в роскошном черном вечернем платье, которое не только подчеркнуло ее фигуру, но и создало образ в духе классического голливудского шика.
Черное атласное платье без бретелей с драпировкой на лифе и высоким разрезом на юбке выглядит одновременно смело и грациозно. Блестящий материал придает праздничное настроение и делает образ необычайно эффектным на фотографиях.
Особое внимание привлекают аксессуары. Длинные черные перчатки стали ключевым элементом образа, отсылая к культовому стилю Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани".
Дополняют образ бриллиантовое колье-чокер и миниатюрные серьги, которые подчеркивают шею и декольте, а также добавляют нотку изысканного сияния.
Екатерина Репяхова выбрала сдержанный, но выразительный макияж в акцентом на естественную красоту. Завершает вечерний лук аккуратный пучок.
Обувь тоже гармонично дополняет образ - черные босоножки на высоких каблуках делают силуэт стройным и изящным.
Общая стилистика снимков создает чувство роскоши и элегантности: фотографии сделаны в просторном интерьере, который, судя по деталям, напоминает старинный дом или дворец.
Образ Екатерины Репяховой - это сочетание классического гламура и современной женственности.
Каждая деталь - от платья и аксессуаров до макияжа и прически - работает на создание завершенного и утонченного стиля, который легко ассоциируется с элегантными светскими приемами.
