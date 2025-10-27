Онучка Софії Ротару показала стильний верхній одяг на осінь 2025

Онучка легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко поділилася новими фото, на яких продемонструвала актуальні осінні тренди верхнього одягу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Які "луки" вибрала онучка Ротару

Молодша представниця сім'ї Ротару вже не вперше привертає увагу шанувальників своєю елегантністю і відчуттям стилю, а тепер вона показала, як поєднувати комфорт і модні тенденції.

Перший образ - зі шкіряною курткою

Софія постала в стильній об'ємній шкіряній куртці oversize коричневого кольору з широким відкладним коміром.

Подібні моделі, особливо у вінтажному або поношеному стилі, залишаються одним з головних трендів осені 2025, адже надають образам недбалої елегантності.

Куртка поєднується з укороченою джинсовою сорочкою та широкими джинсами. Такий комплект має стильний і сучасний вигляд, поєднуючи вуличну моду і класику деніму.

Свій "лук" вона завершила місткою сумкою оливкового відтінку від всесвітньо відомого бренду.

Софія Євдокименко показала образ із джинсами та шкіряною курткою (скриншот)

Другий "лук" - з класичним пальтом

Для другого образу онука Ротару обрала довге вовняне пальто класичного крою світло-коричневого відтінку, схожого на колір "верблюжої вовни".

Пальто має чіткі лінії плечей і двобортну застібку, що робить його універсальним і елегантним варіантом для осені.

Щоб завершити образ, Софія доповнила його білим базовим лонгслівом, злегка розкльошеними джинсами з підворотами внизу і туфлями-човниками на підборах.

Така стилізація створює гармонійний баланс між повсякденним і класичним стилем: джинси надають легкості та комфорту, а пальто і взуття на підборах підкреслюють витонченість образу.

Внучка Ротару задає тренди (скриншот)

Таким чином, Софія Євдокименко демонструє два ключові тренди осені у верхньому одязі: об'ємний шкіряний бомбер і класичне довге вовняне пальто.

Обидва варіанти ідеально підходять для сучасних міських образів, поєднуючи комфорт і стиль.