ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає тренди

Понеділок 27 жовтня 2025 20:07
UA EN RU
Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає тренди Ольга Мерзлікіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Ольга Мерзлікіна, колишня дружина Віктора Розового, продемонструвала стильний осінній образ у стилі casual. Її "лук" - це гармонійне поєднання класичних елементів із сучасними трендами - багатошаровістю, нейтральною палітрою та акцентним взуттям.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Мерзлікіна

В її вбранні переважають відтінки білого, бежевого, коричневого й охри. Така гама має спокійний, але водночас елегантний і актуальний вигляд.

Саме подібні природні кольори дизайнери називають головним трендом цього сезону - вони надають образу природності та тепла.

Основу "луку" формує багатошаровість. На одному з фото Ольга позує з філіжанкою кави в подовженому жакеті кольору кемел. Класичний крій і пряма лінія плечей створюють відчуття структури, тоді як м'який відтінок додає жіночності.

Під піджаком - базовий лонгслів у теплих коричневих тонах, що підтримує монохромну гаму верхньої частини образу.

Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає трендиОльга Мерзлікіна (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

На іншому фото Мерзлікіна з'являється в шкіряному бомбері. Модель виконана з насичено-коричневої шкіри та з широким коміром. Такий фасон зараз на піку популярності: він надає вбранню грубості, створюючи ефект вуличної розслабленості.

Особливу увагу привертає низ образу - білі джинси прямого крою. Це сміливе, але дуже свіже рішення для осіннього сезону. Світлий низ надає контрасту і візуально освітлює загальний образ.

Доповнює ансамбль широкий шкіряний коричневий пояс, який акцентує на талії та формує чітку силуетну лінію.

Завершує образ пара стильних чобіт - так звані байкерські чоботи. Вони мають загострений носок і виконані в теплому коричневому відтінку, який чудово поєднується з рештою колірної гами.

Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає трендиКолишня Розового показала модний лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Джинси заправлені всередину чобіт - це трендовий прийом, який робить образ більш сучасним і додає характеру.

Аксесуари Ольги мінімалістичні, але добре продумані. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі, які пасують до відтінків її вбрання.

Такий "лук" підійде для повсякденних міських виходів, зустрічей або подорожей.

Мерзлікіна продемонструвала, що модний осінній гардероб не обов'язково має бути яскравим - достатньо правильних відтінків, текстур і впевненості у власному стилі.

Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає трендиОльга Мерзлікіна показала модний лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Як повторити образ Мерзлікіної

1. Виберіть базову колірну гаму

Секрет гармонійного образу - у поєднанні нейтральних відтінків. Бежевий, білий, коричневий і чорний створюють природну і теплу гаму, яка пасує більшості типів зовнішності.

2. Додайте в образ структурності за допомогою жакета або шкіряної куртки

Подовжений піджак прямого крою або oversize-бомбер - головні акценти цього сезону. Вони формують силует і надають образу глибини.

3. Не бійтеся білого в осінньому гардеробі

Білі або кремові джинси - це свіжий, модний вибір. Вони мають стильний вигляд навіть у похмурі дні та створюють контрастність із темним верхом.

4. Акцент зробіть на деталях

Широкий пояс допоможе підкреслити талію і збалансувати об'єми верхнього одягу. Виберіть варіант у відтінку взуття - це зробить образ більш цілісним.

5. Завершіть "лук" стильними чоботами

Високі "козаки" або байкерські чоботи з гострим носком - універсальне взуття для осені. Вони надають образу впевненості та створюють настрій.

Порада: доповніть аутфіт окулярами в теплій оправі та простими прикрасами. Це додасть стриманого шику і дасть змогу виглядати модно без зайвих зусиль.

Як виглядають наймодніші чоботи на осінь: колишня Розового задає трендиМерзлікіна продемонструвала лук на осінь (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію