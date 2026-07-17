Стихійні лиха накрили США: ліквідувати їх заважають скорочення Трампа

У Сполучених Штатах зростає ризик того, що кілька масштабних погодних катастроф відбуватимуться одночасно, створюючи додаткове навантаження на систему реагування.

Експерти зазначають, що через зміни клімату дедалі частіше збігаються у часі урагани, повені, торнадо, лісові пожежі та екстремальна спека.

За даними Bloomberg, проблему посилює політика адміністрації президента США Дональда Трампа, яка передбачала скорочення фінансування федеральних агентств, відповідальних за погоду та надзвичайні ситуації.

Йдеться насамперед про Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), Національну службу погоди (NWS) та Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA).

Фахівці попереджають, що через нестачу персоналу окремі метеорологічні офіси працюють із суттєвими обмеженнями, що може впливати на якість прогнозів і швидкість оповіщення населення про небезпечні явища. Водночас скорочення ресурсів FEMA ускладнює координацію ліквідації наслідків стихійних лих.

На цьому тлі кліматичні зміни роблять екстремальні погодні явища більш інтенсивними та частішими. Це збільшує ймовірність того, що федеральним і місцевим службам доведеться одночасно реагувати на кілька масштабних катастроф у різних регіонах країни, що створює додатковий тиск на систему цивільного захисту.