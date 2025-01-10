Лісові пожежі у Каліфорнії: вогонь знищив тисячі будинків, кількість загиблих зросла

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, знищили тисячі будинків. Кількість загиблих зросла до 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

П`ять пожеж продовжують горіти вже третю ніч через сухий пустельний вітер.

Пожежа Palisades між Санта-Монікою і Малібу на західному фланзі міста і пожежа Eaton на сході біля Пасадени вважаються найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив більше ніж 13,75 тисячі гектарів

Згідно з офіційними даними, станом на зараз відомо про 10 загиблих. Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна повідомила, що кількість жертв може зрости.

"Це виглядає так, ніби на ці райони скинули атомну бомбу", - додала вона.

Згідно з оцінкою приватної синоптичної компанії AccuWeather, економічні втрати сягають до 150 мільярдів доларів.

"Ми вже дивимося вперед, щоб активно відновлювати Лос-Анджелес", - заявила мер Карен Басс.