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Стихийные бедствия накрыли США: ликвидировать их мешают сокращение Трампа

01:42 17.07.2026 Пт
2 мин
Речь идет об ураганах, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и экстремальной жаре.
aimg Юлия Маловичко
Фото: спасатель в Штатах (Getty Images)

США все труднее реагировать на природные катастрофы, все чаще происходящие одновременно. Ситуацию усложняют сокращения финансирования и персонала федеральных служб, проведенные администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В Соединенных Штатах возрастает риск того, что несколько масштабных погодных катастроф будут происходить одновременно, создавая дополнительную нагрузку на систему реагирования.

Эксперты отмечают, что из-за изменений климата все чаще совпадают во времени ураганы, наводнения, торнадо, лесные пожары и экстремальная жара.

По данным Bloomberg, проблему усугубляет политика администрации президента США Дональда Трампа, которая предполагала сокращение финансирования федеральных агентств, ответственных за погоду и чрезвычайные ситуации.

Речь идет прежде всего о Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA), Национальной службе погоды (NWS) и Федеральном агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA).

Специалисты предупреждают, что из-за нехватки персонала отдельные метеорологические офисы работают с существенными ограничениями, что может влиять на качество прогнозов и скорость оповещения населения об опасных явлениях. В то же время сокращение ресурсов FEMA затрудняет координацию ликвидации последствий стихийных бедствий.

На этом фоне климатические изменения делают экстремальные погодные явления более интенсивными и более частыми. Это увеличивает вероятность того, что федеральным и местным службам придется одновременно реагировать на несколько масштабных катастроф в разных регионах страны, что создает дополнительное давление на систему гражданской защиты.

Напомним, в прошлом году в США лесные пожары в Калифорнии уничтожили тысячи домов. Сообщалось о погибших.

Также РБК-Украина писала о штормах и торнадоу США, которые привели к масштабным разрушениям в нескольких штатах.

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