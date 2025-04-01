Стихія "вдарила" по Греції. Популярні острови потерпають від масштабної повені

Повені на грецьких островах

Потужний шторм стався на грецьких островах Парос і Міконос у понеділок, 31 березня. Сильні дощі в популярних для відпочинку містах Парікія та Науса спричинили паводкові води, які хлинули вулицями, змітаючи на своєму шляху автомобілі та сміття.

Влада острова Парос повідомила, що 13 людей, які застрягли під час шторму, пожежники уже доставили додому, ніхто з них не постраждав. Зниклих безвісти внаслідок повені немає.

На Міконосі, де повінь була менш інтенсивною, екскаватори розчищали шлях для паводкової води, і вона хлинула повз прибережні кафе та ресторани.

Влада наказала закрити школи на Паросі, Міконосі та ще двох островах Егейського моря у вівторок, 1 квітня, а служба цивільного захисту надіслала сповіщення на мобільний телефон жителям із вказівками залишатися вдома.

Муніципальні бригади та приватні підрядники розчищали дороги, заблоковані обваленим камінням, а екстрені служби рятували застряглих автомобілістів.

Подальше погіршення погоди

Синоптики попереджають про несприятливу погоду у вівторок, 1 квітня, кілька островів поблизу острова Парос у групі Кіклад, яка знаходиться на південний схід від материка в Егейському морі.

Національна метеорологічна служба оприлюднила оновлені прогнози сильних дощів і гроз, які триватимуть до ранку середи, 2 квітня, вони вплинуть на Іонічні острови, материкові регіони, Македонію, Фракію, Егейське море та Аттику.

Мешканців постраждалих районів закликали залишатися пильними та дотримуватися офіційних вказівок під час шторму.