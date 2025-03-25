У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та GeoNet.

Поштовхи були зафіксовані у вівторок, 25 березня, за 160 км на північний захід від островів Снарес. Його зафіксували на глибині 33 км о 14:43 за місцевим часом.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій порадило жителям регіонів Саутленд та Фіордленд триматися подалі від пляжів і морських акваторій, адже сильні та незвичні течії можуть становити небезпеку.

Загроза охоплює західне узбережжя Південного острова від Мілфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.

Землетрус відчули понад 4700 людей. Новозеландські ЗМІ повідомили про падіння предметів і розгойдування будівель.

Джерело: GeoNet (geonet.org.nz)