Стихия "ударила" по Греции. Популярные острова страдают от масштабного наводнения

Сильные штормы вызвали наводнения на греческих островах Миконос и Парос. Местные власти закрыли школы и ввели запрет на любое движение, кроме транспорта экстренной помощи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euro News.
Мощный шторм произошел на греческих островах Парос и Миконос в понедельник, 31 марта. Сильные дожди в популярных для отдыха городах Парикия и Науса вызвали паводковые воды, которые хлынули по улицам, сметая на своем пути автомобили и мусор.
Власти острова Парос сообщили, что 13 человек, которые застряли во время шторма, пожарные уже доставили домой, никто из них не пострадал. Пропавших без вести в результате наводнения нет.
На Миконосе, где наводнение было менее интенсивным, экскаваторы расчищали путь для паводковой воды, и она хлынула мимо прибрежных кафе и ресторанов.
Власти приказали закрыть школы на Паросе, Миконосе и еще двух островах Эгейского моря во вторник, 1 апреля, а служба гражданской защиты прислала оповещения на мобильный телефон жителям с указаниями оставаться дома.
Муниципальные бригады и частные подрядчики расчищали дороги, заблокированные обвалившимися камнями, а экстренные службы спасали застрявших автомобилистов.
Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде во вторник, 1 апреля, несколько островов вблизи острова Парос в группе Киклад, которая находится к юго-востоку от материка в Эгейском море.
Национальная метеорологическая служба обнародовала обновленные прогнозы сильных дождей и гроз, которые продлятся до утра среды, 2 апреля, они повлияют на Ионические острова, материковые регионы, Македонию, Фракию, Эгейское море и Аттику.
Жителей пострадавших районов призвали оставаться бдительными и соблюдать официальные указания во время шторма.
Читайте также о том, что 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, которое разрушило целые кварталы. Местные власти объявили чрезвычайное положение в стране. По состоянию на 1 апреля, в Мьянме погибли более 2700 человек, еще 400 считаются пропавшими без вести. Подземные толчки привели также к разрушениям в соседнем Бангкоке, там рухнул торговый центр.
Ранее мы писали о том, что 25 марта в Новой Зеландии возле Южного острова произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла. Его почувствовали более 4700 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.