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Степанов рассказал, сколько больниц в Украине недополучили финансирование

Новости » Политика     26.05.2020 - 03:37
Степанов рассказал, сколько больниц в Украине недополучили финансирование
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Финансирование противотуберкулезного или психиатрического направлений сократилось на 70-80%

В 2020 году около тысячи больниц по всей Украине недополучили финансирование. В частности, меньше средств получили областные больницы, а также детские и инфекционные заведения.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, некоторые из больниц недополучили 50% финансирования.

"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году", - заявил он.

Министр отметил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.

Также Степанов подчеркнул, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует ввести коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения'я обещало представить четкий план пересчета второго этапа медицинской реформы, который должен решить проблему финансирования больниц.

Ранее Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степанов
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