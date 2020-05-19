Минздрав представит план перерасчета финансирования медреформы через несколько дней

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Перерасчет должен помочь решить проблему финансирования больниц

Министерство здравоохранения в течение нескольких дней представит четкий план перерасчета второго этапа медицинской реформы. Он должен решить проблему финансирования больниц.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"То, что мы увидели по результатам запуска второго этапа реформы, не имеет ничего общего с улучшением медицины. Это разрушение медицины. Думаю, нам осталось несколько дней, чтобы пересмотреть и предложить конкретный (вариант - ред.) в цифрах, каким образом мы будем финансировать до конца 2020 года, чтобы это не было катастрофой для некоторых больниц", - сказал Степанов.

Напомним, ранее Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц. В частности, с 1 июня все учреждения специализированной и высокоспециализированной помощи получат финансирование не менее чем в 2019-м году.

Позже Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заявила, что смена формата финансирования больниц в рамках пересмотра медицинской реформы является нецелесообразной. В НСЗУ отметили, что это может привести к потере профицита бюджета в более 900 больницах.

Автор: Игорь Литвиненко