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Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц

Новости » Медицина     05.05.2020 - 09:49
Степанов анонсировал введение новой системы финансирования больниц
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Министерство срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты

С 1 июня Минздрав введет новую систему финансирования больниц. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, министерство срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты.

"До 1 июня мы введем такие принципы финансирования. Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году", - заявил Степанов.

По его словам, дефицит финансирования сейчас есть почти в тысячи больницах страны.

"Медреформа в том виде, в котором мы получили означает увольнение около 50-ти тысяч мед работников, закрытие 332 больниц - из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на произвол, то единичные обращения и забастовки станут ежедневными массовими явлениями. Дефицит наблюдается в 984 больницах с 1747-мы", - заявил Степанов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине. Он также подверг критике то, что в украинской медицине большинство процессов выполняются в ручном режиме.

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