Степанов розповів, скільки лікарень в Україні недоотримали фінансування

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Фінансування протитуберкульозного або психіатричного напрямів скоротилося на 70-80%

У 2020 році близько тисячі лікарень по всій Україні недоотримали фінансування. Зокрема, менше коштів отримали обласні лікарні, а також дитячі та інфекційні заклади.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, деякі з лікарень недоотримали 50% фінансування.

"Ми зустрілися з Національною службою здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали усі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж минулого року. З них 332 - на 50% менше, ніж торік", - заявив він.

Міністр зазначив, що кошти недоотримали близько 215 обласних лікарень, а також дитячих та інфекційних закладів.

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Автор: Надія Собенко