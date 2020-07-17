Степанов объяснил зависимость между количеством тестов и ростом числа зараженных COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Ежедневно подтверждается около 10% проведенных тестов

В Министерстве здравоохранения отмечают, что вместе с увеличением тестирования наблюдается незначительный рост положительный тестов на коронавирус. На данный момент этот показатель составляет около 10%.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Минздрава Максим Степанов.

"Процент положительных тестов немного растет. Сейчас мы вышли на стабилизацию ситуации. Например, сегодня (14 июля - ред.) мы сделали чуть больше 10 тысяч ПЦР-тестов. И у нас 638 человек заболевших. То есть подтверждается порядка до 10%", - сказал Степанов.

Он объяснил, что, помимо подтвержденных тестов, Минздрав оценивает несколько показателей.

"Мы же в первую очередь тестируем тех, кто обращается с подозрением на коронавирус. Вторая категория - контактный круг человека, у которого уже поставлен диагноз COVID-19. Следующая категория - врачи, работающие с COVID-19. Плюс - люди, которые ложатся на госпитализацию, у нас также предусмотрено их тестировать", - добавил глава Минздрава.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки исследовали 13 108 тестов методом ПЦР. Число заболевших за сутки - 809 человек.

Также сообщалось, что Минздрав планирует вдвое увеличить мощности тестирования к сентябрю.