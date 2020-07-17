В Украине третий день более 800 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине уже более 47 тысяч зараженных

По состоянию на утро 17 июля в Украине выявили 809 новых случаев коронавируса, таким образом уже третий день в стране более 800 случаев COVID-19. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Вместе с тем, сегодня количество выздоровевших превысило количество новых зараженных - 838.

Общее число смертельных случаев составляет 1456, а за минувшие сутки умерли 11 человек.

Отметим, уже три дня в Украине выявляют более 800 случаев коронавируса. Вместе с тем глава Минздрава Максим Степанов в интервью РБК-Украина рассказал, что украинцам откроют границы, когда в стране две недели будет фиксироваться меньше 480 случаев заражений.

Напомним, Министерство здравоохранения работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат.

Кроме того, в Минздраве назвали главное условие для открытия границ ЕС для украинцев.