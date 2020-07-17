ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19

Киев, Пятница 17 июля 2020 09:33
В Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19
Автор: Роман Калиниченко

Сейчас в Украине 86 лабораторий, которые делают тестирование

Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Сегодня делается почти 14 тысяч тестов в день, к сентябрю их количество должно быть увеличено вдвое.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Минздрава Максим Степанов.

Он напомнил, что в конце марта, когда карантин в стране длился уже несколько недель, делалось 200-250 тестов в день.

"Сегодня мы делаем почти по 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас - 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю в KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня в Украине было зафиксировано 809 заражений коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки исследовали 13 108 тестов методом ПЦР. Всего с начала епидемии провели 854 тысячи ПЦР-тестов и 420,3 тысячи ИФА-образцов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения Украинытесты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь