Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский недоволен возможным массовым сокращением медиков

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины проанализировала медицинскую реформу.

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 332 больницы. При этом почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение", - подчеркнул Зеленский.

Статистика захворювань на COVID-19 в Україні дає нам надію на майбутнє. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, – правильні. Друга – це заслуга наших українських лікарів. Їхня професійність, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір, та водночас ми не можемо забувати про глобальну ситуацію в нашій медицині. Бо сьогодні медики опинились під ударом. Соцмережі та мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони. Нам була потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка реформи. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні. Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 4 травня 2020 р.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине. Он также поддал критике то, что в украинской медицине большинство процессов выполняются в ручном режиме.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий, которая регулирует предоставление бесплатных услуг по ряду направлений.