Стеля цін на нафту в списку. ЄК сьогодні запропонує нові санкції проти РФ, - Politico

Європейська комісія сьогодні, 28 вересня озвучить пропозиції щодо нових санкцій проти Росії, включаючи запровадження стелі цін на нафту. При цьому передбачено пом'якшити вже існуючі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання брифінг для представників країн Євросоюзу запланований на 14:30 (15:30 за київським часом).

"Єврокомісія також запропонує обмеження ціни на російську нафту", - пише Politico.

Пропонується, щоб судноплавним і страховим компаніям ввести заборону транспортувати або страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певний ліміт.

Тобто, цією межею буде ціна, за якою російська нафта зараз продається в Азії, приблизно на 30% дешевше, ніж поточні ціни в Європі.

При цьому інші союзники G7, зокрема Великобританія, де більшість танкерів застраховані, також запровадять такі ж санкції. Ідея полягає в тому, що навіть якщо вони офіційно не погодяться на обмеження, такі країни, як Китай та Індія, не матимуть стимулу платити більше за російську нафту.

Разом з тим Кіпром і Грецією, які довгий час були "каменем спотикання" в запровадженні обмежень цін на нафту, оскільки їхні судноплавні галузі заробляють значні кошти на цьому транспортуванні, було узгоджено попереднє рішення, згідно з яким вони отримають компенсацію.

Видання пише, що ЄК може запропонувати пом'якшити вже введенні санкції проти РФ. Фактично скасувавши заборону на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.

Зазначимо, перед цим стало відомо, що країни-члени Європейського союзу можуть обговорити нові санкції проти Росії вже цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що восьмий пакет санкцій проти РФ не міститиме обмежень цін на нафту.