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Потолок цен на нефть в списке. ЕК сегодня предложит новые санкции против РФ, - Politico

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Брюссель, Среда 28 сентября 2022 09:56
Потолок цен на нефть в списке. ЕК сегодня предложит новые санкции против РФ, - Politico Фото: ЕК сегодня предложит новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейская комиссия сегодня, 28 сентября, озвучит предложения по новым санкциям против России, включая введение потолка цен на нефть. При этом предусмотрено смягчить уже существующие санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, брифинг для представителей стран Евросоюза запланирован на 14:30 (15:30 по киевскому времени).

"Еврокомиссия также предложит ограничение цены на российскую нефть", - пишет Politico.

Предлагается, чтобы судоходным и страховым компаниям ввести запрет на транспортировку или страхование российской нефти, если цена, по которой она продается, превышает определенный лимит.

То есть, этим пределом будет цена, по которой российская нефть сейчас продается в Азии, примерно на 30% дешевле текущих цен в Европе.

При этом другие союзники G7, в том числе Великобритания, где большинство танкеров застрахованы, введут такие же санкции. Идея состоит в том, что даже если они официально не согласятся на ограничения, такие страны, как Китай и Индия, не будут стимулировать платить больше за российскую нефть.

Вместе с тем Кипром и Грецией, долгое время являвшимися "камнем преткновения" во введении ограничений цен на нефть, поскольку их судоходные отрасли зарабатывают значительные средства на этой транспортировке, было согласовано предварительное решение, согласно которому они получат компенсацию.

Издание пишет, что ЕК может предложить смягчить уже введенные санкции против РФ. Фактически отменив запрет на транспортировку российских удобрений, цемента и других продуктов.

Отметим, перед этим стало известно, что страны-члены Европейского союза могут обсудить новые санкции против России уже на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против РФ не будет содержать ограничений цен на нефть.

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